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В Сирии 25 раз за сутки нарушен режим прекращения огня

Политика

Нарушения происходят со стороны террористических вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации

В Сирии 25 раз за сутки нарушен режим прекращения огня
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Идлиб, Сирия, 2 сентября 2018, 11:47 — REGNUM  25 случаев нарушения режима прекращения огня зафиксированы комиссией по перемирию в Сирии за минувшие сутки на территории САР, сообщает 2 сентября информационный бюллетень Министерства обороны России.

По данным опубликованным в бюллетене, нарушения происходят со стороны террористических вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. Случаи стрельбы зафиксированы в провинциях Латакия — 11 раз, Алеппо — 12 раз, Хама — два.

Также отмечается, что гуманитарные акции в течение суток не проводились, соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Медицинская помощь за сутки оказана 142-м местным жителям.

Отметим, ранее сообщалось о готовящейся на территории сирийской провинции Идлиб провокации террористов с применением химического оружия, для последующего обвинения в этом официального Дамаска, как поводу для нанесения по правительственным объектам в Сирии удара западной коалицией стран.

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