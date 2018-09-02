На прощание с Захарченко собралось около 30 тысяч человек

Донецк, , 10:46 — REGNUM Церемония прощания с погибшим в результате взрыва главой ДНР Александром Захарченко, проходящая в Донецке, собрала около 30 тысяч человек, сообщает 2 сентября «Донецкое агентство новостей».

По данным агентства, количество людей желающих проститься с Захарченко, продолжает расти и за последний час выросло в 10 раз.

Церемония прощания проходит в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. Соловьяненко. Для прощания с погибшим главой ДНР прибыли министры и депутаты республики, а также делегация из ЛНР во главе с и.о. главы Леонидом Пасечником. Кроме этого проститься с погибшим приехал президент Южной Осетии Анатолий Библов.

Отметим, как сообщал, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар». Прокуратура республики назвала произошедшее терактом.