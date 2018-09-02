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Путин поздравил президента Вьетнама с Днем независимости

Политика

Владимир Путин отметил дружественный характер отношений между государствами и выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества

Путин поздравил президента Вьетнама с Днем независимости
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Москва, 2 сентября 2018, 10:45 — REGNUM  Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Чан Дай Куанга с Днем независимости 2 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский президент отправил поздравительную телеграмму вьетнамскому коллеге по случаю 73-й годовщины провозглашения независимости Вьетнама.

Владимир Путин отметил дружественный характер отношений между государствами и выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

Напомним, 2 сентября 1945 года Хо Ши Мин объявил о создании на вьетнамской территории Демократической Республики Вьетнам. Военно-политическая организация Вьетминь (Лига независимости Вьетнама), возглавляемая Хо Ши Мином, контролировала только северную часть Вьетнама. Объединение Вьетнама произошло в 1976 году, после чего была принята новая конституция Социалистической Республики Вьетнам.

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Внешняя политика России
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