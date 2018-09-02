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Министра обороны Украины пытались разыграть телефонные хулиганы

Политика

Так утверждает министерство обороны Украины

Министра обороны Украины пытались разыграть телефонные хулиганы
Цитата из м/ф «Карлсон вернулся». реж Борис Степанцев. 1970. СССР
Алло, это русские?

Киев, 2 сентября 2018, 10:38 — REGNUM  Министерство обороны Украины утверждает, что российские телефонный хулиганы (пранкеры) якобы пытались спровоцировать украинского министра обороны Степана Полторака высказаться по поводу «последних событий» в Донбассе. Соответствующие сообщение распространила сегодня, 2 сентября, пресс-служба украинского военного ведомства.

Утверждается, что в ночь на 2 сентября российские телефонный хулиганы предприняли попытку спровоцировать министра обороны Украины высказаться по поводу последних событий «в зоне проведения операции объединенных сил» (так в Киеве называют карательную операцию в Донбассе).

Якобы во время телефонного разговора были сфабрикованы голоса известных людей с целью ввести Полторака в заблуждение.

«Цель такой выходки — переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных», — утверждает Минобороны Украины.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 31 августа в Донецкой Народной Республике в результате террористического акта погиб председатель Совета министров ДНР Александр Захарченко. По горячим следам удалось установить, что за организацией теракта стоят украинские власти.

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Телефонный терроризм
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