Министра обороны Украины пытались разыграть телефонные хулиганы

Киев, , 10:38 — REGNUM Министерство обороны Украины утверждает, что российские телефонный хулиганы (пранкеры) якобы пытались спровоцировать украинского министра обороны Степана Полторака высказаться по поводу «последних событий» в Донбассе. Соответствующие сообщение распространила сегодня, 2 сентября, пресс-служба украинского военного ведомства.

Утверждается, что в ночь на 2 сентября российские телефонный хулиганы предприняли попытку спровоцировать министра обороны Украины высказаться по поводу последних событий «в зоне проведения операции объединенных сил» (так в Киеве называют карательную операцию в Донбассе).

Якобы во время телефонного разговора были сфабрикованы голоса известных людей с целью ввести Полторака в заблуждение.

«Цель такой выходки — переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных», — утверждает Минобороны Украины.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 31 августа в Донецкой Народной Республике в результате террористического акта погиб председатель Совета министров ДНР Александр Захарченко. По горячим следам удалось установить, что за организацией теракта стоят украинские власти.