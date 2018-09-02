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ЛНР: За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано

Политика

Украинская сторона соблюдает перемирие вторые сутки подряд

ЛНР: За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано
Василий Суриков. Голова крестящегося солдата. 1897

Луганск, 2 сентября 2018, 09:03 — REGNUM  В Луганской Народной Республике за минувшие сутки не зафиксированы обстрелы со стороны украинских боевиков. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным Народной милиции ЛНР. за прошедшие сутки со стороны ВСУ обстрелом территории республики не зафиксировано. В предыдущие сутки также не было обстрелов.

Стоит отметить, что после сообщения о гибели главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко в результате террористического акта, вооруженные силы ЛНР были приведены в повышенную боевую готовность.

При этом в ДНР фиксируют множественные перемещения войсковых колонн ВСУ на линии фронта. По данным разведки ДНР украинская сторона готовится к крупномасштабному наступлению.

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Артобстрелы республик Донбасса
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