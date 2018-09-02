ЛНР: За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано

Луганск, , 09:03 — REGNUM В Луганской Народной Республике за минувшие сутки не зафиксированы обстрелы со стороны украинских боевиков. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным Народной милиции ЛНР. за прошедшие сутки со стороны ВСУ обстрелом территории республики не зафиксировано. В предыдущие сутки также не было обстрелов.

Стоит отметить, что после сообщения о гибели главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко в результате террористического акта, вооруженные силы ЛНР были приведены в повышенную боевую готовность.

При этом в ДНР фиксируют множественные перемещения войсковых колонн ВСУ на линии фронта. По данным разведки ДНР украинская сторона готовится к крупномасштабному наступлению.