США пытались получить от Дерипаски данные о связи Трампа с Кремлем

Нью-Йорк, США, , 08:51 — REGNUM ФБР и Министерство юстиции США пытались завербовать российского бизнесмена Олега Дерипаску, сообщает газета The New York Times 1 сентября.

Американское издание сообщает, что службы Федерального бюро расследований и Министерства юстиции США предприняли несколько попыток завербовать российского бизнесмена Олега Дерипаску в качестве осведомителя. Американские ведомства связывались с Дерипаской между 2014 и 2016 годами. Они хотели получить информацию о российской организованной преступности, а также о возможной связи между Дональдом Трампом и Кремлем. Взамен этих сведений американская сторона предлагала Дерипаске помощь с решением юридических проблем и получением американской визы.

Сообщается, что агенты ФБР пытались выяснить у Дерипаски, являлся ли его бывший деловой партнер и руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт связующим звеном между Трампом и российским правительством.

Российский бизнесмен отказался сотрудничать с ФБР и сообщил Москве о попытке вербовки.

Напомним, что Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании «Русал», «Базовый элемент», «Русские машины», «Группа ГАЗ», Агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго EN+», B-Finance Ltd. Были внесены в санкционные списки США 6 апреля 2018 года.