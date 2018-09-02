Воскресенье, 2 Сентября 2018 года
09:34:49 МСК

Депутат Рады: Надо признать — Захарченко ликвидировал Киев

Политика

Кроме этого, Игорь Мосийчук обвинил официальный Киев в трусости ввиду нежелания украинской власти открыто признать свою причастность к убийству Захарченко

Депутат Рады: Надо признать — Захарченко ликвидировал Киев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 2 сентября 2018, 08:40 — REGNUM  Депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук призвал украинскую власть взять на себя ответственность за убийство главы ДНР Александра Захарченко. Такое заявление он сделал 2 сентября в эфире телеканала «112».

По словам Мосийчука, Киев «имел полное право на ликвидацию Захарченко» и имеет такое же право на «ликвидацию других противников режима», которых депутат назвал «террористами».

Как сказал депутат Рады, о расправе над «террористами» нужно заявлять прямо, потому что с ними «нигде на свете» не ведут переговоры. Также депутат напомнил, что на Захарченко было организовано несколько покушений СБУ до этого и это общеизвестно.

Кроме этого, Игорь Мосийчук обвинил официальный Киев в трусости ввиду нежелания украинской власти открыто признать свою причастность к убийству Захарченко.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Генпрокуратура ДНР и МД РФ расценили произошедшее как теракт.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийство главы ДНР Александра Захарченко
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить