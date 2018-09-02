Владислав Сурков: Александр Захарченко был настоящим героем

Донецк, , 08:36 — REGNUM Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков назвал погибшего главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко настоящим героем. Обращение Суркова было опубликовано сегодня, 2 сентября, Донецким агентством новостей.

Напомним, сегодня в Донецке состоится церемония прощания и панихида по погибшему в результатет террористического акта главе ДНР Александру Захарченко. Траурные мероприятия пройдут в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко.

«Александр Владимирович, Саша, Брат, Мы с тобой одной веры, значит, оба верим в жизнь вечную, поэтому обращаюсь к тебе как к живому», — сказано в обращении Суркова.

По словам помощника президента России, Захарченко был «крутым парнем» и настоящем героем, и быть его другом Сурков считает для себя большой честью.

Также Сурков отметил, что Захарченко все время спешил.

«Ты все время спешишь, Саша. Из кабинета Главы на передовую, оттуда (если не ранили) на встречу с шахтерами, потом к фермерам, потом на открытие школы… Да и как не спешить, когда столько проблем, решения которых люди ждут только от тебя», — сказано в обращении помощника президента России.

Вот и с уходом ты спешишь. Торопишься, хотя уходить еще рано. Слишком рано. Но если уж по-другому никак, скажу, как всегда: пока, брат, береги себя.

Береги себя там, если здесь невозможно, — написал Владислав Сурков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава ДНР Александр Захарченко погиб в результатет террористического акта в центре Донецка. Бомба взорвалась в кафе «Сепар», в котором находился Захарченко. Глава ДНР скончался от ранения в голову, несовместимого с жизнью.

Правоохранительные органы ДНР заявили, что за убийством Захарченко стоит Киев.

Временно исполнять обязанности главы ДНР стал вице-премьер республики Дмитрий Трапезников.