Синдзо Абэ: мы проведем основательную дискуссию с Путиным

Токио, , 08:16 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает на основательную дискуссию с президентом России Владимиром Путиным в ходе Четвертого восточного экономического форума во Владивостоке, который пройдет с 11-го по 13-е сентября. Такое заявление Абэ сделал 2 сентября в своем интервью газете Sankei.

Как передает издание, в ходе этой дискуссии японский лидер планирует решить проблему принадлежности четырех южных островов Курильской гряды и подписать с Россией мирный договор.

Отметим, Россия и Япония с середины прошлого века ведут переговоры о подписании мирного договора между двумя странами, главным препятствием к которому является проблема принадлежности южной части Курильских островов, вошедших в состав Советского Союза по итогам войны.