Воскресенье, 2 Сентября 2018 года
09:34:09 МСК

Синдзо Абэ: мы проведем основательную дискуссию с Путиным

Политика

В ходе этой дискуссии японский лидер планирует решить проблему принадлежности четырех южных островов Курильской гряды и подписать с Россией мирный договор

Синдзо Абэ: мы проведем основательную дискуссию с Путиным
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Синдзо Абэ

Токио, 2 сентября 2018, 08:16 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает на основательную дискуссию с президентом России Владимиром Путиным в ходе Четвертого восточного экономического форума во Владивостоке, который пройдет с 11-го по 13-е сентября. Такое заявление Абэ сделал 2 сентября в своем интервью газете Sankei.

Как передает издание, в ходе этой дискуссии японский лидер планирует решить проблему принадлежности четырех южных островов Курильской гряды и подписать с Россией мирный договор.

Отметим, Россия и Япония с середины прошлого века ведут переговоры о подписании мирного договора между двумя странами, главным препятствием к которому является проблема принадлежности южной части Курильских островов, вошедших в состав Советского Союза по итогам войны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курильские острова и Япония
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить