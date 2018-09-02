Церемонию прощания с главой ДНР посетят делегации из четырех стран

Донецк, , 08:13 — REGNUM В церемонии прощания с главой ДНР Александром Захарченко примут участие официальные лица из ЛНР, Южной Осетии, Абхазии и России, сообщает 1 сентября МИД Донецкой Народной Республики.

В ДНР ожидают визита исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, вице-премьера Абхазии Астамура Кецбы.

Российская Федерация будет представлена главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, членами Совета Федерации Ольгой Ковитиди, Сергеем Мамедовым и Сергем Цековым. Также в ДНР прибудут депутаты Государственной Думы Наталья Поклонская, Казбек Тайсаев, Дмитрий Саблин и Андрей Козенко.

Напомним, что церемония прощания главой ДНР Александром Захарченко, погибшим в результате теракта в Донецке, пройдет 2 сентября в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко.