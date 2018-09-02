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Церемонию прощания с главой ДНР посетят делегации из четырех стран

Политика

В церемонии прощания с Александром Захарченко примут участие официальные лица из ЛНР, Южной Осетии, Абхазии и России

Церемонию прощания с главой ДНР посетят делегации из четырех стран
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Гвоздики

Донецк, 2 сентября 2018, 08:13 — REGNUM  В церемонии прощания с главой ДНР Александром Захарченко примут участие официальные лица из ЛНР, Южной Осетии, Абхазии и России, сообщает 1 сентября МИД Донецкой Народной Республики.

В ДНР ожидают визита исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, вице-премьера Абхазии Астамура Кецбы.

Российская Федерация будет представлена главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, членами Совета Федерации Ольгой Ковитиди, Сергеем Мамедовым и Сергем Цековым. Также в ДНР прибудут депутаты Государственной Думы Наталья Поклонская, Казбек Тайсаев, Дмитрий Саблин и Андрей Козенко.

Напомним, что церемония прощания главой ДНР Александром Захарченко, погибшим в результате теракта в Донецке, пройдет 2 сентября в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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