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Алиев: Азербайджан закупил российское оружие на $5 млрд

Политика

Закупки продолжаются

Алиев: Азербайджан закупил российское оружие на $5 млрд
Иллюстрация: Kremlin.ru
Подписание российско-азербайджанских документов

Сочи, Краснодарский край, 2 сентября 2018, 07:47 — REGNUM  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна уже купила у Российской Федерации оружие на общую сумму в $5 млрд и цифра эта продолжает расти. Такое заявление Алиев сделал накануне, 1 сентября, по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Алиев рассказал, что в ходе переговоров с Путиным среди прочего обсуждался вопрос дальнейшего сотрудничества между Россией и Азербайджаном в военно-технической сфере.

Президент Азербайджана подчеркнул, что сотрудничество двух стран в военно-технической сфере имеет уже большие традиции.

«Контракты, реализованные между Россией и Азербайджаном, продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает $5 млрд и имеет тенденцию к росту», — сказал Алиев.

Азербайджан намерен и дальше продолжать модернизацию своих вооруженных сил, а Россия при этом является одним из важнейших мировых производителей и поставщиков военной продукции на международном рынке.

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