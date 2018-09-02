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Путин: высокотехнологичные профессии будут более востребованы в будущем

Политика

Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопрос, какие профессии будут востребованы в будущем

Путин: высокотехнологичные профессии будут более востребованы в будущем
geralt
Взгляд в будущее

Сочи, Краснодарский край, 2 сентября 2018, 08:12 — REGNUM  В будущем будут более востребованы специалисты высокотехнологичных профессий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями международных олимпиад в образовательном центре «Сириус».

Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопрос, какие профессии будут востребованы в будущем.

По словам президента, высокотехнологичные профессии, это профессии относящиеся к индустрии больших чисел и их обработке, робототехника, искусственный интеллект сельское хозяйство, создание беспилотных аппаратов любых типов и все связанное с генетикой.

Также президент России отметил, что, несмотря на размывающиеся границы в различных отраслях знаний, и того, что наибольшего результата будут добиваться работающие на стыке наук, все это не отменяет востребованности самых популярных на данный момент профессий — экономистов и юристов.

«Просто все должно быть в меру. Количество этих специалистов должно отвечать требованиям рынка труда», — заявил Владимир Путин.

Отметим, 1 сентября президент России поздравил школьников с Днем знаний, при этом особо выделив первоклассников и заявив, что День знаний — особый день в их жизни.

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