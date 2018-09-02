NYT: ФБР предпринимало несколько попыток завербовать Дерипаску

Нью-Йорк, США, , 07:31 — REGNUM Неоднократные попытки завербовать в качестве своего информатора российского миллиардера Олега Дерипаску предпринимали в течение нескольких лет Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции США. Об этом 2 сентября сообщает The New York Times, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, указанные ведомства сделали несколько попыток завербовать российского бизнесмена в качестве своего информатора, для получения сведений о российской организованной преступности и возможной помощи Кремля, тогда ещё кандидату в президенты США, Дональду Трампу во время выборной компании в США в 2016 году. Взамен Дерипаске предлагалось решить его проблемы с американским законодательством и содействие в получении виз на въезд.

В качестве агентов склоняющих бизнесмена к сотрудничеству, газета называет бывшего высокопоставленного чиновника американского минюста Брюса Ора и сотрудничавшего с ним также бывшего агента британских спецслужб Кристофера Стила. Причем Стил — автор так называемого досье на Трампа, содержащего о нынешнем президенте США непроверенные компрометирующие сведения

Попытки завербовать российского миллиардера потерпели неудачу, более того Олег Дерипаска уведомил о них российские власти.

Отметим, все в мае федеральные агенты остановили в аэропорту Нью-Йорка другого российского миллиардера Виктора Вексельберга для того, чтобы провести его опрос и проверить его электронные устройства.