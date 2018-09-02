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В Тюменской области льготы для пенсионеров будут сохранены

Политика

Об этом заявил врио губернатора Александр Моор

В Тюменской области льготы для пенсионеров будут сохранены
Цитата из х∕ф «Кино про Алексеева». реж Михаил Сегал. 2014. Россия
Пенсионер в метро

Тюмень, 2 сентября 2018, 06:04 — REGNUM  В Тюменской области будут сохранены все меры социальной поддержки для пенсионеров. Об этом в программе «Вести в субботу» заявил врио губернатора Александр Моор.

Глава региона заявил о планах перейти к поддержке граждан по возрастному принципу. Льготы будут иметь все женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины от 60 и старше. У них будут льготы по налогам, доплаты по услугам ЖКХ, оставят ежемесячные выплаты, право на бесплатный проезд и т.д.

Эти и «многие другие виды поддержки, которые сегодня в нашей области присутствуют, будут сохранены», — заявил Моор.

Напомним, 29 августа президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он объяснил причины повышения пенсионного возраста и рассказал о мерах, которые помогут смягчить переходный период.

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Повышение пенсионного возраста
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