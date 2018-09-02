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США отказались предоставлять Пакистану $300 млн финансовой помощи

Политика

Средства предполагалось выделить на проведение контртеррористических операций в Пакистане

Вашингтон, 2 сентября 2018, 05:48 — REGNUM  Власти США отказались от предоставления Пакистану финансовой помощи в размере $300 млн. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны США Коун Фолкнер, передаёт агентство Reuters.

По его словам, такое решение было принято по причине «недостаточно решительных действий Пакистана в поддержку стратегии в Юго-Восточной Азии». Освободившиеся средства будут перенаправлены на другие «неотложные приоритетные задачи», пояснил представитель Пентагона.

Речь идёт о средствах, которые Вашингтон планировал предоставить Исламабаду на проведение контртетррористических операций. После обнародования президентом США Дональдом Трампом новой стратегии в Юго-Восточной Азии было объявлено о заморозке около $900 млн предназначавшихся на эти цели.

Ранее Вашингтон уже отказался выделять Исламабаду порядка $500 млн. Таким образом, сегодняшнее решение свидетельствует о намерении США полностью прекратить финансовую поддержку Пакистана в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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