Атаку на авиабазу в Сирии осуществили ВВС Израиля, сообщают источники

Дамаск, , 02:23 — REGNUM Ракетный удар по сирийской авиабазе под Дамаском был нанесён израильскими ВВС, передаёт телеканал Al Mayadeen.

Об атаке израильских военных на авиабазу сообщает также агентство Reuters со ссылкой на базирующуюся в Лондоне «Сирийскую обсерваторию по правам человека».

Между тем сирийское официальное агентство SANA, ссылаясь на военный источник, отрицает информацию об атаке. По сообщению агентства, взрывы произошли в результате короткого замыкания на складе боеприпасов.

Официальных комментариев от израильской стороны на данный момент не поступало.

Напомним, ранее стало известно о двух мощных взрывах, произошедших возле авиабазы сирийской армии в районе Маззе к западу от Дамаска. О возможных пострадавших не сообщалось.

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