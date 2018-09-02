Воскресенье, 2 Сентября 2018 года
03:28:58 МСК

Атаку на авиабазу в Сирии осуществили ВВС Израиля, сообщают источники

Политика

На сирийской авиабазе в ночь на 2 сентября произошли два взрыва

Дамаск, 2 сентября 2018, 02:23 — REGNUM  Ракетный удар по сирийской авиабазе под Дамаском был нанесён израильскими ВВС, передаёт телеканал Al Mayadeen.

Об атаке израильских военных на авиабазу сообщает также агентство Reuters со ссылкой на базирующуюся в Лондоне «Сирийскую обсерваторию по правам человека».

Между тем сирийское официальное агентство SANA, ссылаясь на военный источник, отрицает информацию об атаке. По сообщению агентства, взрывы произошли в результате короткого замыкания на складе боеприпасов.

Официальных комментариев от израильской стороны на данный момент не поступало.

Напомним, ранее стало известно о двух мощных взрывах, произошедших возле авиабазы сирийской армии в районе Маззе к западу от Дамаска. О возможных пострадавших не сообщалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Сирийская авиабаза под Дамаском подверглась ракетной атаке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить