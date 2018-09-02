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Истребители ВВС Японии сопровождали над морем российские Ту-142 и Су-24

Политика

Российские военные самолёты приближались к границе Японии, заявили в министерстве обороны страны

Токио, 2 сентября 2018, 00:09 — REGNUM  Истребители Воздушных сил самообороны Японии были подняты для сопровождения российских военных самолётов над акваторией Японского моря, сообщила 1 сентября пресс-служба министерства обороны Японии.

Как уточняется, два российских противолодочных самолёта Ту-142 приблизились к острову Хоккайдо, а затем сделали круг над архипелагом. Кроме этого, бомбардировщик Су-24 пролетел в районе острова Хонсю.

По данным японского оборонного ведомства, для сопровождения российских воздушных судов были подняты четыре истребителя.

Официальных комментариев в связи с инцидентом от Министерства обороны России на данный момент не поступало.

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Российско-японские отношения
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