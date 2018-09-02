Истребители ВВС Японии сопровождали над морем российские Ту-142 и Су-24

Токио, , 00:09 — REGNUM Истребители Воздушных сил самообороны Японии были подняты для сопровождения российских военных самолётов над акваторией Японского моря, сообщила 1 сентября пресс-служба министерства обороны Японии.

Как уточняется, два российских противолодочных самолёта Ту-142 приблизились к острову Хоккайдо, а затем сделали круг над архипелагом. Кроме этого, бомбардировщик Су-24 пролетел в районе острова Хонсю.

По данным японского оборонного ведомства, для сопровождения российских воздушных судов были подняты четыре истребителя.

Официальных комментариев в связи с инцидентом от Министерства обороны России на данный момент не поступало.