Воскресенье, 2 Сентября 2018 года
00:28:28 МСК

Путин и Алиев обсудили дальнейшее сотрудничество в военно-технической сфере

Политика

«Азербайджан продолжает модернизацию своих вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки», — заявил глава Азербайджана

Сочи, Краснодарский край, 2 сентября 2018, 00:09 — REGNUM  Продукция военно-технического назначения, закупленная Азербайджаном в России, превышает $5 млрд, и это имеет тенденцию росту. Об этом заявил 1 августа президент республики Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Алиев отметил, что на встрече обсуждалось дальнейшее сотрудничество в военно-технической сфере.

«Азербайджан продолжает модернизацию своих вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки», — заявил глава Азербайджана.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить