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Волкер и Порошенко обсудили ситуацию на востоке Украины

Политика

Президент Украины Петр Порошенко ппоблагодарил США за продолжение санкционной политики против РФ

Волкер и Порошенко обсудили ситуацию на востоке Украины
Иллюстрация: President.gov.ua
Петр Порошенко и Курт Волкер

Вашингтон, 1 сентября 2018, 23:34 — REGNUM  Власти Украины благодарны представителям руководства США, оказывающим давление на Российскую Федерацию. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, сообщили в пресс-службе президента Украины.

«Порошенко поблагодарил США за продолжение санкционной политики против РФ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе президента Украины также добавили, что Порошенко и Волкер, обсудившие ситуацию с безопасностью на востоке Украины, «скоординировали дальнейшие шаги».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что скончавшийся в США сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн являлся героем Украины.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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