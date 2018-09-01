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Порошенко: Маккейн — настоящий герой Украины

Политика

25 августа в США от онкологического заболевания на 82-м году жизни скончался сенатор Джон Маккейн

Порошенко: Маккейн — настоящий герой Украины
obamawhitehouse.archives.gov
Джозеф Байден и Джон Маккейн

Вашингтон, 1 сентября 2018, 22:30 — REGNUM  Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн, скончавшийся 25 августа в США, являлся героем Украины. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время траурной церемонии чествования памяти политика.

«Вы (сенатор) — настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины, — сказал украинский лидер, слова которого обнародовала его пресс-служба. — Спасибо вам».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в США от онкологического заболевания на 82-м году жизни скончался сенатор Джон Маккейн. Политик будет похоронен в штате Мэриленд 2 сентября.

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