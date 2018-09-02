Выборы в Екатеринбурге: неуловимые агитаторы и судебные войны

Александр Комаров, , 13:38 — REGNUM

В Екатеринбурге до выборов депутатов городской думы остались считанные дни. Уже 9 сентября жители города изберут 18 депутатов по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. Изначально от кампании наблюдатели ожидали мало интересного. Реальность оказалась другой. Кандидаты выясняют друг с другом отношения в судах (порой весьма успешно), а глава городской избирательной комиссии Илья Захаров до сих пор не может точно сказать, сколько же одномандатников примут участие в выборах. Покажут ближайшие суды. По партиям всё более понятно — две из них уже окончательно сошли с дистанции.

Пошли в суды

Регистрация партий и кандидатов для участия в выборах завершилась в начале августа. Если говорить о первых, то их через избирательное сито прошло семь. Шанс принять участие в выборах получили «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Справедливая Россия», «Гражданская платформа» и «Российская партия пенсионеров за справедливость». Все семь партий участвовали и в выборах, которые прошли 8 сентября 2013 года. «Единая Россия» тогда получила 28,11% голосов избирателей, КПРФ — 8,60%, а ЛДПР — 5,58%. «Яблоку» досталось 2,01%, справедливоросcам — 17,78%, «Гражданской платформе» — 13,42%, а «Партии пенсионеров» — 9,41%.

Также регистрацию успешно прошли 115 одномандатников. Казалось, впереди их безоблачное участие в выборах депутатов гордумы. Но не тут-то было. На 1 сентября зарегистрированными кандидатами значились уже 109 человек. В списке уже нет звезды КВН Юлии Михалковой. 14 августа Ленинский районный суд снял её с выборов. Один из её конкурентов, Рустэм Казыханов, посчитал, что избирком неправильно посчитал её действительные подписи. И обратился в суд с требованием снять соперницу. Суд удовлетворил это заявление.

Примечательно, что и Рустэм Казыханов может покинуть список кандидатов. 30 августа с помощью того же суда с выборов его снял выдвиженец «Справедливой России» Виталий Чачин. Решение пока не вступило в силу. Также уже Чкаловский суд снял действующего депутата Александра Смолина. Также в суде пытались снять Александра Найданова. Но пока безуспешно.

Интересное кино получилось и с партиями. Вместо прежних семи их осталось всего пять. «Партию пенсионеров» снял Ленинский райсуд. Заявление подали представители ЛДПР.

Примечательно, что это их заявление было вторым по счёту. В первый раз представителям ЛДПР отказали и районный, и областной суд. Но затем на руку им сыграло федеральное руководство «Партии пенсионеров». Президиум центрального совета отменил решение свердловского отделения РППС о выдвижении списка кандидатов. ЛДПР снова пошла в суд и выиграла. Решение уже вступило в силу.

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Ещё одной выпавшей из списка партией стала «Гражданская платформа». Её сняли буднично — на заседании горизбиркома. Причиной стало то, что слишком много членов списка отказались участвовать в выборах. На 27 августа заявлений о добровольном снятии в комиссию поступило 27.

Неуловимые агитаторы

Кампания в Екатеринбурге нередко сопровождается скандалами. Доходит до рукоприкладства, но это единичные случаи. Больше всего участники выборов обеспокоены незаконной, по их мнению, агитацией. Листовки с изображениями кандидатов появляются на свежевыкрашенных дверях, на чистых фасадах домов и даже на лобовых стёклах автомобилей. Кандидаты утверждают, что это клеили не их подчинённые и вообще листовки другого формата, не того, что утверждённые официально. Мэрия даже была вынуждена обратиться к участникам выборов с просьбой не уродовать город. Не помогло.

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Пожалуй, одним из феноменов нынешней кампании будут полуподпольные выпуски агитационных газет. Уже четыре выпуска вышло с агитацией за кандидатов от «Единой России». Но избирком не установил причастности к ним единороссов. Как отметил на последней встрече с журналистами Илья Захаров, газеты выпустили некие издательства. Редактора издания хотели привлечь к ответственности, но дома у него пояснили, что он уехал из Екатеринбурга до 14 сентября.

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Не обошлось на этих выборах и без уголовного дела. Оно возбуждено по факту подмены подписей в поддержку уже упомянутого выше Александра Смолина. Кто подменил подписные листы, непонятно. Следствие разбирается. Одну из территориальных комиссий Чкаловского района Екатеринбурга, где это и произошло, уже посетили следователи. Изъяли два жёстких диска и некоторые документы. В итоге за несколько дней до выборов комиссия осталась с вечно тормозящим компьютером.

Возможно, весь этот ажиотаж связан с тем весом, который будет иметь новая городская дума. Именно тем депутатам, которых изберут 9 сентября, предстоит выбирать мэра города. Пусть даже из числа кандидатов, представляемых конкурсной комиссией. Ещё по одной из версий, избирателям спешат напомнить о том, что 9 сентября в городе будут выборы. Чтобы не забыли, пришли и проголосовали.

Сколько избирателей придёт в следующее воскресенье на избирательные участки? Илья Захаров на встрече с журналистами предположил, что примерно 30%. Но по нему было видно, что он не уверен в этой цифре. Скорее всего, будет гораздо меньше. Кто придёт, тот придёт. Скорее всего, выборы в любом случае состоятся. И кто-то на них обязательно победит.

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