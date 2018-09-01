Путин исключил распродажу исторических зданий СПбГУ

Санкт-Петербург, , 21:28 — REGNUM Исторические здания Санкт-Петербургского государственного университета не будут распродаваться в частные руки. Об этом заявил 1 сентября президент России Владимир Путин на встрече с победителями международных олимпиад 2017−2018 годов в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Как сообщает ТАСС, вопрос о судьбе зданий СПбГУ в случае переезда вуза на новое место президенту задала одна из участниц встречи. Владимир Путин разделил ее обеспокоенность, напомнив, что сам учился в этих зданиях и знает об их ценности для Петербурга и России. В то же время он считает, что такое развитие событий фактически исключено.

«Во-первых, я об этом первый раз слышу, во-вторых, мне кажется, что это — маловероятно. Думаю, что после того, как я сказал, что это маловероятно, это стало невозможным», — заявил Владимир Путин.

Пр этом президент обратил внимание, что в распоряжении СПбГУ есть много и обычных зданий, не являющихся историческими, и другого имущества, которое может быть использовано в интересах вуза.

«Там могут быть земельные участки, или что-то, что неэффективно используется и не является предметом особого внимания и заботы со стороны государства», — пояснил президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербургском государственном университете не обладали информацией о судьбе занимаемых вузом исторических зданий, если университет все же переедет в будущем в новый кампус.

Здания СПбГУ расположены в Василеостровском, Центральном, Невском, Адмиралтейском и Петродворцовом районах Петербурга на значительном расстоянии друг от друга — до 45 км. В настоящее время идет выбор места для нового кампуса СПбГУ, который может разместиться в Санкт-Петербурге или на прилегающей территории Ленобласти.

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