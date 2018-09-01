Медведев назвал циничным убийство главы ДНР

Москва, , 20:50 — REGNUM Убийство главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко в кафе в Донецке — циничное преступление. Об этом говорится в телеграмме премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, направленной родным и близким главы ДНР.

«Лидер Донбасса (Александр Захарченко) погиб в результате циничного преступления», — отмечается в телеграмме.

По словам главы российского правительства, Захарченко был «мужественным и принципиальным политиком», всегда и во всем «шел до конца».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в центре Донецка в результате взрыва в одном из ресторанов погибли глава ДНР Александр Захарченко и его охранник. Позже власти ДНР признали произошедшее террористическим актом.

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