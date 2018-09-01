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Посол Ирака опроверг закрытие воздушного пространства страны для ВКС РФ

Политика

31 августа власти Ирака якобы отказали самолету ВКС РФ использовать воздушное пространство страны для транзита в Сирию

Посол Ирака опроверг закрытие воздушного пространства страны для ВКС РФ
Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

Москва, 1 сентября 2018, 20:21 — REGNUM  Посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади назвал «информационным вбросом» сообщения СМИ о том, что 31 августа власти Ирака не разрешили направлявшемуся из Москвы в сирийскую провинцию Латакия самолету воздушно-космических сил (ВКС) РФ использовать для транзита воздушное пространство страны.

«Эта информация не соответствует действительности», — сказал Мансур Хади агентству ТАСС.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 31 августа власти Ирака якобы отказали самолету ВКС РФ использовать воздушное пространство страны для транзита в Сирию.

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Внутренняя политика Ирака
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