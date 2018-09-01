Плахотнюк бросил вызов Румынии: в Кишиневе силой разогнали румыноунионистов

Кишинёв, , 20:20 — REGNUM В столице Молдавии Кишиневе 1 сентября прошла акция сторонников объединения Молдавии с Румынией, приуроченная к 100-летию румынской оккупации Бессарабии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на площади собрались около 500 унионистов, большая часть из которых прибыла из Румынии.

При этом молдавская полиция задержала на въезде в Кишинев несколько направлявшихся из Румынии автобусов с активистами и реквизитом для акции. Собравшиеся на площади активисты решили отправиться на место и даже попытались перекрыть одну из кишиневских улиц. Полиция в ответ довольно жестко разогнала унионистов, применив силу, чтобы освободить проезжую часть. Активистов выносили за руки и ноги, волокли по земле, а кое-где даже произошли стычки.

Лидеры унионистов обвинили молдавские власти в нарушении демократических норм и потребовали от Румынии прекратить финансирование Молдавии.

Накануне акции у нескольких лидеров унионистов из Румынии возникли проблемы со въездом в Молдавию. После вмешательства румынского МИД основную группу активистов (кроме лидера платформы Actiunea-2012 Георге Симиона) впустили в Молдавию. Молдавский МИД выразил сожаление в связи с инцидентом, однако объяснил его «неадекватным и агрессивным поведением» некоторых румынских граждан, направлявшихся на акцию в Кишинев.

До этого, отметим, у унионистов не возникало проблем с проведением акций в Молдавии. Более того, они явно пользовались расположением правящей в Молдавии Демпартии.

Вместе с тем, в конце августа лидер демократов Владимир Плахотнюк заявил, что Демпартия намерена впредь быть «в первую очередь промолдавской партией». Он пообещал, что уже в ближайшие месяцы граждане Молдавии увидят «интересные шаги в этом направлении» со стороны Демпартии.

ИА REGNUM напоминает также, что ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил о планах создать после парламентских выборов «промолдавскую» правящую коалицию. Один из лидеров Партии социалистов, депутат Владимир Цуркан уточнил, что такая коалиция может быть создана с Демпартией, которая рассорилась с Западом из-за отмены результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе.

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