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СБУ отрицает причастность к убийству главы ДНР

Политика

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в Донецке 31 августа

СБУ отрицает причастность к убийству главы ДНР
Иллюстрация: Torange.biz
СБУ

Киев, 1 сентября 2018, 19:28 — REGNUM  Информация о том, что спецслужбы Украины причастны к гибели главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, не соответствует действительности. Об этом, как передает «Укринформ», сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

«Меня совершенно не удивляет, что нас (Украину) обвиняют во всех грехах, — сказал Грицак. — Время покажет».

По его словам, украинская сторона не посылала в Донецк диверсантов, поэтому «у нас нет никаких данных о задержании украинских ДРГ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко погиб в Донецке 31 августа. Террористический акт был совершен в кафе «Сепар».

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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