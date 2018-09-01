В ЛНР опровергли отъезд премьер-министра из республики

Луганск, , 18:59 — REGNUM Информация о том, что председатель совета министров Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Козлов намерен покинуть республику, не соответствует действительности. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Совета министров ЛНР.

«Козлов не имеет аккаунтов ни в одной из соцсетей», — отметили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что размещенная в соцсетях от имени Козлова информация не соответствует действительности.

Напомним, 1 сентября 2018 г. в соцсети Facebook появилась информация якобы от лица Сергея Козлова о его намерении уехать из ЛНР.

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