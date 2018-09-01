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Советник главы ДНР обвинил спецслужбы Украины в убийстве Захарченко

Политика

31 августа в центре Донецка в результате взрыва погиб глава ДНР Александр Захарченко

Советник главы ДНР обвинил спецслужбы Украины в убийстве Захарченко
Цитата из т/с «Преступление и наказание». Реж. Дмитрий Светозаров. 2007. Россия
«Вы и убили-с»

Донецк, 1 сентября 2018, 17:27 — REGNUM  Силы специальных операций Украины организовали покушение на главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, скончавшегося 31 августа в результате взрыва в ресторане в Донецке. Об этом сообщил РИА Новости по телефону советник лидера ДНР Александр Казаков.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов в ближайшее время, скорее всего, смогут назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры.

Казаков также добавил, что задержанные по данному делу уже дали соответствующие признательные показания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в центре Донецка в результате взрыва погиб глава ДНР Александр Захарченко.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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