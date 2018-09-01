Великобритания и Кения подписали соглашение о возвращении капитала

Найроби, , 16:46 — REGNUM В ходе первого за 30 лет визита британского премьер-министра Терезы Мэй в Кению лидеры двух стран подписали соглашение о возвращении капитала, также госпожа Мэй посетила Нигерию и ЮАР.

Президент Кении Ухуру Кеньятта высоко оценил соглашение, заявив, что оно поможет в борьбе с коррупцией. Согласно газете «Taifa leo» он заявил, что данный договор должен стать инструментом, который положит конец незаконному обогащению коррупционеров и ликвидации их состояний, нажитых преступным путем. Президенту Кеньятте не удалось назвать ожидаемый объем средств, которые должны вернуться в Кению после подписания соглашения.

В свою очередь, Тереза Мэй заявила, что Великобритания окажет содействие миссии Африканского Союза в Сомали (AMISOM), чтобы способствовать ее усилиям по достижению мира и безопасности в стране. Также будут проведены совместные учения британских и кенийских военных, во время которых акцент будет сделан на борьбу с применением самодельных взрывных устройств, которые используют террористы.

Мэй заявила, что Великобритания является крупнейшим инвестором в кенийскую экономику и объявила о планах стать крупнейшим инвестором в экономики стран Африки в рамках G7 к 2022 году. Она выразила надежды на успешное продолжение экономического сотрудничества между странами после Брексита.

В прошлом году Кения закупила у Великобритании товаров на сумму в 38 млрд. шиллингов, став страной, чей объем внешнеэкономических связей с Великобританией вырос.