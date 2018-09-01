Партия, обвиняемая в покушении на главу Бангладеш, пойдет на выб

Дакка, , 17:31 — REGNUM Генеральный секретарь НПБ Мирза Аламгир заявил «Протхом ало»: «Мы пойдем на парламентские выборы через суд. У нас нет выхода, мы поднимем народное движение за свободу председателя нашей партии и за честные и непредвзятые выборы».

21 августа 2004 г. в столице Бангладеш — Дакке произошла террористическая атака, целью которой стала премьер-министр Бангладеш шейх Хасина. Премьер-министр была ранена в этой атаке. Ответственность за теракт возлагают на руководство НПБ, причем судебный процесс длится до сих пор.

По сообщению бангладешского новостного издания «Протхом ало», решение суда по делу о теракте 21 августа может быть вынесено во второй половине сентября. Причем суд склоняется к тому, чтобы вынести строгий приговор вплоть до смертной казни 41 обвиняемому, в том числе и сыну Халеды Зии — Тареку Рахману.