Суббота, 1 Сентября 2018 года
16:46:27 МСК

В Израиле почтили память Шимона Переса

Политика

На горе Герцля состоялась церемония, посвященная двухлетней годовщине со дня смерти Шимона Переса, на которой присутствовали родственники бывшего президента, действующий глава государства Рувен Ривлин и начальник Генерального Штаба Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гади Айзенкот

Тель-Авив, 1 сентября 2018, 16:25 — REGNUM  Церемония, посвященная годовщине смерти бывшего президента Израиля Шимона Переса, состоялась недалеко от места захоронения политика на горе Герцля в Иерусалиме. Почтить память Шимона Переса собрались его многочисленные родственники, президент Израиля Рувен Ривлин, глава Генерального Штаба ЦАХАЛ Гади Айзенкот, председатель партии «Авода» Ави Габай, глава Еврейского Агентства для Израиля (Сохнут) Ицках Герцог и многие другие.

Среди гостей присутствовал также и Шай Грос, самый младший заложник самолета, освобожденный в результате операции «Энтбеббе», проведенной по инициативе Шимона Переса в 1976 году. В своей речи он еще раз выразил благодарность бывшему президенту за спасение, отметив то «огромное мужество», которое проявил Перес в военной операции.

Закрывал церемонию действующий президент страны, который заявил, что Шимон Перес был тем политиком, в котором сочетались «любовь к народу, вечная вера в добро и та решительность в чрезвычайных ситуациях, которой сейчас так не хватает».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное об Израиле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить