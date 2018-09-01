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Нетаньяху осудил демонстрацию в южном Тель-Авиве

Политика

После демонстрации, в ходе которой участники сожгли фотографии министра внутренних дел Израиля Арье Дери, премьер-министр страны заявил, что подобные действиям нет и не должно быть места

Тель-Авив, 1 сентября 2018, 16:23 — REGNUM  В южном Тель-Авиве состоялась демонстрация против проводимой государством иммиграционной политики. В ходе протеста, участники сожгли портреты действующего министра внутренних дел страны Арье Дери. Как сообщает информационный портал Ynet, протестующие требовали высылки африканских беженцев с территории страны, указывая на неспособность правительства повлиять на неблагоприятную ситуацию, сложившуюся в южной части Тель-Авива.

В ответ на демонстрацию премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором отметил, что правительство и, в частности, глава МВД Дери делают все возможное, чтобы урегулировать ситуацию. Глава правительства также добавил, что «подобным действиям не должно быть места среди нас».

Напомним, что ранее правительство уже принимало решение о депортации беженцев из Северной Африки. Однако никаких шагов по урегулированию кризиса в южном округе Тель-Авива предпринято не было, в связи с тем, что данное решение правительства подверглось критике со стороны левых движений.

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