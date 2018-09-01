Лавров: После убийства Захарченко встречи в нормандском формате не будет

Москва, , 15:53 — REGNUM В сложившейся после убийства главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко ситуации невозможно разговаривать о каких бы то ни было переговорах в «нормандском формате». Такое заявление сделал сегодня, 1 сентября, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, находясь в резиденции главы Российского государства в Бочаровом ручье (Сочи).

По словам Лаврова, убийство Захарченко является провокацией, направленной на срыв минских соглашений.

«Провокация Украины, она явно направлена на срыв выполнения минских договоренностей», — сказал Лавров.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Киев так и не выполнил свою часть минских соглашений.

Также Лавров подчеркнул, что после убийства Захарченко Москва не станет даже разговаривать о возможности проведения каких-то переговоров в «нормандском формате»

«В нынешней ситуации невозможно разговаривать о ближайших встречах в «нормандском формате», как этого хотят многие наши европейские партнеры», — пояснил Лавров.

Он также отметил, что ситуация крайне серьезная и требует тщательного анализа. Именно этим руководство страны сейчас и занимается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результатет взрыва в центре Донецка.