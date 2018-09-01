Москва – Баку: из общей географии и истории не выпрыгнешь

Станислав Тарасов, , 15:39 — REGNUM

Президент России Владимир Путин в Сочи в резиденции Бочаров Ручей провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. По статусу это был рабочий визит в Россию лидера Азербайджана, хотя изначально бакинске СМИ анонсировали его как государственный. В прошлый раз президенты встречались 13 июня в Москве, когда Алиев приезжал на открытие чемпионата мира по футболу.

По канонам дипломатического жанра рабочий визит подчиняется почти всегда конкретному целевому назначению. Именно в этом скрывается небольшая интрига, хотя стороны заранее обозначили переговорную повестку: расширение двустороннего сотрудничества, развитие торгово-экономических связей, международная и региональная проблематика. А также, без чего не обходится практически ни одна встреча между Путиным и Алиевым, вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. При этом сообщалось, что было запланировано подписание ряда документов, регулирующих взаимоотношения в различных сферах, что и состоялось. Договорно-правовая база двусторонних отношений сейчас насчитывает более 200 межгосударственных, межправительственных и межрегиональных соглашений. Дальнейшее пополнении этого ряда не воспринимается как сенсация.

Мы же попытаемся выделить некоторые особенности, которые могут отличать нынешний визит Алиева в Сочи от предыдущих. Прежде всего обратим внимание на заметные изменения в политической ситуации в Закавказье, если иметь в виду приход к власти в Армении новых политических сил, связанных с Николом Пашиняном. Что бы сейчас не говорили в Армении о продолжении стратегического партнерства с Россией, диалог между Москвой и Ереваном приобретает определенную специфику, что не могут не замечать в Баку. Правда еще в том, что отношения между Москвой и Баку в целом носят беспроблемный характер: активно развивается экономическое сотрудничество, торговый оборот между Россией и Азербайджаном достиг 2,5 млрд долларов, что в два раза превышает оборот с Грузией, Арменией и Ираном вместе взятыми. Развивается военно-техническое и другое сотрудничество.

Недавно была подписана Каспийская конвенция по статусу Каспия, что является совместным достижением дипломатии как всех прикаспийских государств, так и конкретно российской и азербайджанской. Потенциально может реализоваться и транспортный коридор Север — Юг, если удастся сохранить политическую стабильность как в самом Иране, так и вокруг него. Это напрямую касается Баку, который при негативном сценарии развития событий может оказаться перед лицом больших геополитических рисков. Не случайно перед визитом Алиева в Сочи в бакинской печати началась широкая дискуссия о возможном членстве Азербайджана в ОДКБ. Это при том, что Баку имеет договорные военные отношения с Анкарой, хотя ему не удается выступать посредником в альянсе Россия — Турция, которые выступают в нем как самодостаточные стороны.

Но ситуация на беспокойном Ближнем Востоке быстро меняется, и перед Азербайджаном отрыто встает проблема об изменении характера сотрудничества как в отношении России, так и Ирана и Турции. Полагаем, что эти вопросы в той или иной форме были в зоне внимания переговоров Путина с Алиевым, точнее, выявления возможностей практически неизбежного поиска общего знаменателя как в вопросах экономики, так и в энергетике, не говоря уже о политических платформах на основах, возможно, глубоких компромиссов. Речь идет, конечно, и о перспективах урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Отметим, что Москва не станет на этом направлении — во всяком случае, сейчас — разыгрывать ереванскую карту и будет поддерживать деятельность Минской группы ОБСЕ в качестве одного из сопредседателей.

В ходе встречи в Сочи Алиев заявил, что «Азербайджан рассчитывает на то, что Россия продолжит прикладывать усилия к урегулированию нагорно-карабахского конфликта». В свою очередь Путин отметил, что Россия намерена продолжать содействие урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Другое дело, если Москва станет стимулировать Баку на определенные действия на этом направлении, чтобы расширить спектр подходов к урегулированию конфликта через привлечение к переговорам Степанакерта. В духе понимания и, как говорит один из бакинских экспертов, того, что «у нас все же общая история». Поэтому ждать решений только от одной Москвы не стоит.

В этой связи стоит вспомнить, что нынешний визит Алиева в Россию прошел в год десятилетнего юбилея Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, которая была подписана 3 июля 2008 года. Фактически, этот документ стал продолжением базового Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Россией и Азербайджаном, подписанного в 1997 году. Путин и Алиев зафиксировали приоритетные направления сотрудничества, подписав совместное заявление по итогам переговоров. Как следует из текста документа, лидеры подтвердили «неизменную приверженность расширению и углублению двустороннего сотрудничества на основе принципов действующего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между двумя странами».

Россия и Азербайджан остаются и будут оставаться друг для друга важными партнерами в Закавказье. Что бы не говорили и не писали по этому поводу сегодня, но из общей истории и географии еще никому не удавалось выпрыгнуть.