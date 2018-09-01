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В Малайзии разыскивают свидетельниц убийства Ким Чон Нама

Политика

Женщин хотят опросить в суде по делу об убийстве брата лидера КНДР

Куала-Лумпур, 1 сентября 2018, 14:44 — REGNUM  Двух молодых гражданок Индонезии разыскивает полиция Малайзии для допроса в суде по делу об убийстве брата лидера КНДР, сообщает 1 сентября канал CNN.

Полиция заявила, что две разыскиваемые женщины являются свидетельницами по уголовному делу об умышленном убийстве Ким Чон Нама. Сообщается, что сотрудники полиции не могут установить контакт с предполагаемыми свидетельницами по делу.

Также известно, что последним местом проживания обеих женщин была гостиница Flamingo Hotel в городе Ампанг в Малайзии.

О возможной связи этих двух женщин с подозреваемыми по делу об убийстве Ким Чон Нама гражданкой Вьетнама Доан Тхи Хуонг и гражданкой Индонезии Сити Айше полиция не сообщает.

Напомним, что брат лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нам был убит в малайзийском аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Ему нанесли на лицо высокотоксичное вещество VX, после чего он скончался по дороге из аэропорта в больницу.

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