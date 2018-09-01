Месть варваров за Малороссию

Владимир Павленко, , 14:58 — REGNUM

О некоторых личных впечатлениях по поводу донецкой трагедии, ибо в мае прошлого года побывал в этом замечательном, уникальном по ухоженности, несмотря на войну, городе в составе делегации на экологической конференции, которую открывали Александр Захарченко и академик РАН Михаил Залиханов.

Сразу: никаких сомнений в киевском авторстве этого садистского преступления, у меня лично нет. Откуда растут ноги? Год назад, в июле 2017 года, Захарченко выступил с инициативой о создании на месте бывшей Украины нового государственного образования — Малороссии. Очень многим «влиятельным» тогда это не понравилось, не только в украинских, но и в российских верхах. Между тем, мысль не просто здравая, а гениальная, исходя из того, во что превратила Украину ее сегодняшняя власть. Как опустила она интересы людей, прикрывая собственные убогие амбиции кормления «с этой территории» высокопарным словоблудством, за которым — ни грана подлинно пассионарного. Одна фикция и видимость «кипучей деятельности» вульгарных приспособленцев.

Уверен, что именно за Малороссию кем-то против фамилии Захарченко и была поставлена пресловутая «галочка». Ибо Малороссия — это проект воссоединения с Россией, не обязательно с созданием единого государственного образования, хотя Захарченко имел в виду именно это. Но железобетонно — возрождение на месте europейской вакханалии «правосеков» подлинно народного — восточного, уже не «сектора», а вектора.

Объявлением Малороссии Захарченко предъявил незаконным киевским властям вызов, заявив, что «которые тут временные — слазь, кончилось ваше время!».

Переорганизация и переучреждение малороссийской государственности жизненно необходимо и давно назрело. Как либеральная «интеллигенция» в России, так и нынешнее «украинство» представляют собой один и тот же лишенный духовности «анклав» или «гетто» демонстративной и циничной русофобии, презрения к истории, лизоблюдства перед альянсом врагов России во главе с англосаксонскими элитами и ватиканскими попами.

Потому истерика и охватила Киев и его тайных симпатизантов в Москве, что Малороссия — это единственно возможное решение нынешнего украинского вопроса, занозой сидящего в теле русского мира.

Именно поэтому, а вовсе не ввиду того, что «путинслил» — это уже к отечественным ура-патриотам — Россия и не торопится признавать республики Донбасса. Ибо признав, она незримой чертой отделила бы от себя всю остальную Малороссию — от Харькова, Днепропетровска и Одессы до Львова. В Донецке, где я тогда встречался со многими замечательными людьми, это отчетливо осознают. Все спекуляции насчет «усталости» Донбасса жить в неопределенности разбиваются о понимание исторического характера миссии двух братских нам республик, и усталость если существует, то разве что на бытовом, отнюдь не определяющем уровне.

В планы России «сливать» ни Донбасс, ни Малороссию, не входит. Вспоминается исторический эпизод одной из русско-польских войн за эту благодатную землю, урегулировать которую в качестве «миротворцев» приехала папская делегация. И москвичи объясняли ей, что «из Киева есть пошла Земля Русская, и мы от него никогда не откажемся».

Вот и мы — не откажемся!

Захарченко был не только идеологом, но и мотором, двигателем именно этой политики, именно этого курса. И собрал на себе в адский сгусток всю ненависть польских, английских и американских прихлебателей, в прожектах которых Украине отводилась и отводится роль тарана против Великороссии. Причем, кураторы киевских панов хорошо понимают, что эта роль ей не по зубам. Гитлер с германской военной машиной — и тот не справился, а тут… «Нашему теляти да волка забодати»?

Порошенко — пустое место, не он движет киевской политикой. Он сам движется в ее русле, проложенном совсем другими людьми. И разговоры в окружающих Киев столицах о том, что бандеровщину пора сдавать в архив, заменив ее петлюровщиной, что «снимает все вопросы» — яркое подтверждение, что враги, рожающие свой новый антироссийский и антиславянский проект, как огня испугались малороссийской альтернативы.

Борьбы, а тем более войны без потерь не бывает. Трагическая гибель Александра Захарченко — черная месть врагов нашего единого народа тем, кто не хочет и не собирается покоряться их оккупантским планам. А особенно тем, кто возглавляет всенародное движение, этот единый порыв к новой, честной и справедливой жизни в согласии с собственной историей и традициями.