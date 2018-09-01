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Алиев обсуждает с Путиным урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Политика

Президент Азербайджана находится с официальным визитом в Сочи

Алиев обсуждает с Путиным урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин с Ильхамом Алиевым

Сочи, Краснодарский край, 1 сентября 2018, 13:39 — REGNUM  Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находясь в Сочи с официальным визитом, планирует обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в том числе, урегулирование нагорно-карабхского конфликта. Об этом Алиев заявил журналистам на брифинге перед началом переговоров с Путиным.

«Сегодня мы обсудим вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского конфликта — нагорно-карабахского конфликта, региональную проблематику», — сказал Алиев.

Напомним, что нагорно-карабахский конфликт тянется с 1988 года, когда во время процесса развала Советского Союза Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Пик вооруженного конфликта пришелся на 1992−1993 годы. Азербайджан проиграл военные действия и лишился контроля как над Нагорным Карабахом, так и над семью прилегающими к нему районами.

Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся с 1992 года. Ощутимых результатов они не принесли, однако большую часть времени режим прекращения огня соблюдается.

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Нагорно-карабахский конфликт
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