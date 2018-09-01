Песков заявил, что у Путина пока нет планов контактировать с и.о. главы ДНР

Сочи, Краснодарский край, , 13:16 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин пока не планирует контактировать с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Дмитрием Трапезниковым. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 1 сентября, в резиденции главы государства Бочаров ручей в Сочи.

По словам Пескова, сегодня Путин не планирует контактировать с Трапезниковым, так как у президента России напряженный график. Сегодня проходит официальный визит главы Азербайджана Ильхама Алиева, затем часть дня будет посвящена детскому центру «Сириус» и мероприятиям по случаю Дня знаний.

«Поэтому сейчас каких-то других контактов не планируется, они просто сейчас невозможны», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в центре Донецка в результате террористического акта погиб глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал вице-премьер Дмитрий Трапезников.

Также Путин направил соболезнования родным и близким Захарченко и всему народу Донбасса. Российский лидер назвал убийство Хараченко — подлым актом террора.