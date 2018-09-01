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Путин направил Мирзиёеву поздравления с Днём независимости Узбекистана

Политика

Российский лидер рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества между двумя странами

Путин направил Мирзиёеву поздравления с Днём независимости Узбекистана
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ташкент

Москва, 1 сентября 2018, 11:03 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравления президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю Дня независимости республики. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме российский лидер отметил успехи, достигнутые дружественным Узбекистаном в социально-экономическом развитии, и рост авторитета страны на международной арене.

Путин очень высоко оценил уровень отношений между Россией и Узбекистаном, которые основываются на добрых традициях дружбы и добрососедства.

Также президент России выразил уверенность в дальнейшем активном наращивании двустороннего стратегического партнёрства и союзничества.

Российский лидер уверен, что страны и дальше будут увеличивать конструктивное взаимодействие в региональных делах в интересах народов России и Узбекистана, в русле обеспечения безопасности и стабильности.

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Российско-узбекистанские отношения
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