Почему патриарх Кирилл остался без обеда в Стамбуле

Станислав Стремидловский, , 10:45 — REGNUM

Комментировать церковную политику порой бывает сложнее, чем жизнь спецслужб — об «их шпионах» и «наших разведчиках» мы знаем все-таки больше. В этом смысле краткосрочный визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в сопровождении председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона в Стамбул на переговоры с главой Константинопольского патриархата патриархом Варфоломеем произвел двойственное впечатление. С одной стороны, сказано было слишком мало. С другой, определенные заявления прозвучали и знаки были проявлены.

Обратимся к официальным сообщениям службы коммуникации ОВЦС: «31 августа 2018 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Стамбул. В аэропорту «Ататюрк» предстоятеля Русской православной церкви встречали митрополит Сасимский Геннадий (Константинопольский патриархат) и генеральный консул России в Стамбуле А.Л. Подъёлышев. Предстоятель РПЦ посетил Константинопольскую патриархию, где в сопровождении митрополитов Галльского Эммануила и Смирнского Варфоломея, а также председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона и заместителя председателя ОВЦС протоиерея Николая Балашова поклонился святыням патриаршего собора во имя святого великомученика Георгия». Греческая пресса добавляет подробностей. «Исторический визит» патриарха Московского проходил в условиях «драконовских мер безопасности». Около 20 украинцев в традиционных вышиванках, которые поддерживают создание «единой поместной Церкви» на Украине, попытались собраться у резиденции патриарха Варфоломея, однако полиция остановила их на расстоянии примерно 50 метров от входа. В 9:50 патриарх Кирилл прибыл в квартал Фанар. Он вошел в храм святого великомученика Георгия, где поклонился иконам. Сразу после этого он проследовал в тронный зал, где вместе с патриархом Варфоломеем выступил с заявлением.

Теперь о том, что говорила в этот день российская делегация (цитируем по сообщениям пресс-службы патриарха Московского, службы коммуникации ОВЦС и РИА Новости). Перед началом переговоров предстоятель РПЦ отметил, что «никогда мы не сделали ничего, что могло бы повредить вселенскому Православию», и напомнил, обращаясь к константинопольскому патриарху, что хранит «теплые воспоминания о всех наших встречах, начиная с 1977 года». После встречи в узком составе, которая продлилась два с половиной часа, Кирилл сказал, что с предстоятелем Константинопольской церкви они не виделись в течение двух лет — предыдущая встреча состоялась в январе 2016 года в Швейцарии. «Многое за это время произошло в жизни наших Церквей, и ситуация в мире очень поменялась. Поэтому мы в конфиденциальном режиме это обсудили — в таком, хорошем смысле слова, не то что это «тайны за семью печатями», а в том смысле, что это был разговор между двумя братьями», — сказал московский патриарх. И далее: «Мы обсуждали то, что, может быть, следует предпринять в тот период, которые некоторые называют «периодом нашей истории после Крита».

Речь идет о Всеправославном совещании (Синаксисе), которое летом 2016 года прошло на Крите и было созвано Константинопольским патриархатом. Несмотря на активность в подготовительном процессе, Московский патриархат на последнем этапе отказался участвовать в работе Синаксиса, наряду с Антиохийским, Болгарским и Грузинским патриархатами. По мнению ряда наблюдателей, это высветило проблему обозначения в православном мире двух «центров» — московского и константинопольского на фоне неопределившегося баланса сил. Сегодня становится понятно, что ни один из «центров» не может самостоятельно продавить свою точку зрения ради консенсуса Православных церквей. Вместе с тем, в настоящее время инициатива на стороне Фанара. Актуализировав в апреле сего года украинский вопрос, патриарх Варфоломей вынудил Московский патриарх вступить в диалог с ним на своей территории. «Мы рады, что сегодняшний визит святейшего патриарха Кирилла совпадает с заседанием Священного синода (Константинопольского патриархата — С.С.), так что здесь в полном составе присутствуют члены Священного синода… В последний раз такое собрание состоялось в 2015 году», — отметил в приветственном слове Варфоломей. Это намек на то, что просто кулуарных договоренностей не будет, и любой член синода Константинопольского патриархата может внести в повестку дня свои вопросы.

По итогам переговоров митрополит Иларион заметил: «Конечно, и у Константинопольской церкви, и у РПЦ есть своя позиция по различным вопросам. Эту позицию мы никогда не скрывали, она опубликована. Константинопольский патриархат также публиковал свою позицию. То есть ничего принципиально нового мы, наверное, друг другу сказать не могли. Но очень важно, что эта встреча дала возможность обменяться информацией, что называется, сверить часы». Для Московского патриархата принципиальным является украинский вопрос. В этой связи обратимся к заявлениям константинопольской стороны. Турецкая пресса цитирует присутствовавшего на встрече митрополита Галльского Эммануила, который сообщил, что «с целью решить вопрос с Украинской православной церковью мы проводим встречи и переговоры почти со всеми Православными церквями. Мы выступаем с призывом начать широкий диалог. На Украине мы пытаемся объединить три разделенные Церкви. В этом диалоге особое место занимает и РПЦ, мы желаем сохранения единства. Существующий 25 лет раскол должен быть преодолен. С этой целью мы провели переговоры с РПЦ». Из чего можно сделать вывод, что после преодоления раскола объединенное украинское православие лишится чуть ли не последнего препятствия для предоставления этой единой Церкви автокефалии. Интересно и то, что в кратком и малоинформативном пресс-релизе Константинопольского патриархата по итогам встречи Варфоломей именуется «святейшим патриархом», а Кирилл — менее почетным «блаженнейшим».

В этом контексте, похоже, становится понятным, почему российская делегация не осталась на запланированный в квартале Фанар обед, хотя батюшки любят за трапезой обсудить различные свои дела и знают толк в хорошей и вкусной еде, и сразу же отправилась в аэропорт — до праздничного банкета очень далеко, еще не вечер.