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В ЛНР объявлен трехдневный траур в связи с гибелью Александра Захарченко

Политика

В эти дни в республике будут приспущены флаги, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендуется отменить развлекательные мероприятия и передачи

В ЛНР объявлен трехдневный траур в связи с гибелью Александра Захарченко
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Свеча

Луганск, 1 сентября 2018, 10:01 — REGNUM  В Луганской Народной Республике объявлен трехдневный траур в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко, сообщает Луганский информационный центр 1 сентября.

Правительство Луганской Народной Республики выразило скорбь в связи с трагической гибелью главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. 1, 2 и 3 сентября объявлены траурными днями указом исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника.

В эти дни в Республике будут приспущены флаги, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендуется отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта в центре Донецка.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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