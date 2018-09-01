В Средиземном море начинаются масштабные учения ВМФ и ВКС России

Москва, , 09:06 — REGNUM Крупнейшие учения с участием российского военно-морского флота и военно-космических сил России стартуют 1 сентября, сообщил главком ВМФ РФ Владимир Королев.

По словам главкома, в маневрах будут задействовано 26 боевых кораблей, включая 2 подлодки, и 34 единицы боевой авиации. Флагманом группировки, как заявил Владимир Королев, стал ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов».

Маневры продлятся в течение недели — до 8 сентября. В них участвуют корабли Черного, Северного и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии и самолеты морской, военно-транспортной и дальней авиации.

В ходе учений Минобороны РФ планирует отработать ряд задач, связанных с защитой морских коммуникаций, а также с противолодочной и противовоздушной обороной.

«Хочу отметить, что в целях неукоснительного выполнения норм международного права, а также обеспечения безопасности мореплавания и полетов воздушных судов районы проведения учения заблаговременно объявлены временно опасными для судоходства и полетов авиации», — подчеркнул Владимир Королев.

Отметим, что такие масштабные учения российских вооруженных сил проводятся в первый раз за всю историю современной России.