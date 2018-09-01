Советник главы Украины намекнул на причастность Киева к гибели Захарченко

Киев, , 08:16 — REGNUM Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков намекнул на возможную причастность украинских спецслужб к убийству главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Соответствующие сообщение он опубликовал накануне, 31 августа, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Бирюков вскоре после появления информации о гибели Захарченко опубликовал на своей страницы фотографию генерал-майора Игоря Лунева, командующего Силами специальных операций вооруженных сил Украины. Фотографию Бирюков подписал следующим образом: «Обожаю эту фотку…».

Затем в комментариях к сообщению Бирюков заявил, что данный пост якобы не связан с гибелью Захарченко.

Напомним, что пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергла причастность киевского режима к убийству Захарченко.

При этом в самой Донецкой Народной Республике нисколько не сомневаются в том, что за убийство Захарченко стоит Украина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава ДНР Захарченко погиб в результате террористического акта в центре Донецка. Бомба взорвалась в кафе «Сепар» в центре столицы ДНР, в то время, как там находился Захарченко. Тяжелые ранения получил вице-премьер ДНР Александр Тимофеев.