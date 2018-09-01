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CNN: у США готов предварительный список целей воздушных ударов в Сирии

Политика

В случае применения Сирией химического оружия данный список будет передан Пентагону

CNN: у США готов предварительный список целей воздушных ударов в Сирии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Цель

Вашингтон, 1 сентября 2018, 08:18 — REGNUM  Список сирийских объектов, которые будут подвергнуты воздушному удару, подготовлен американскими военными экспертами и специалистами разведки. Об этом 1 сентября сообщает CNN.

При этом, как передает со ссылкой на свои источники CNN, решение о нанесении воздушных ударов по Сирии не принято. Однако, в случае применения Сирией химического оружия данный список, после соответствующего приказа президента США, будет передан Пентагону.

Отметим, 31 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Эритреи, что у него нет сомнений в том, что в сирийском Идлибе готовится провокация боевиков с применением химического оружия для последующего обвинения в этом официального Дамаска.

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Участие США в войне в Сирии
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