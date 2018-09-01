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Трамп: в Bloomberg работают бесчестные люди

Политика

«Когда ты говоришь что-то не под запись, это, конечно, не юридическое соглашение, но это дело чести»

Трамп: в Bloomberg работают бесчестные люди
Илья Репин. Продавец новостей в Париже. 1873

Вашингтон, 1 сентября 2018, 07:52 — REGNUM  Те, кто допустил публикацию комментария, сделанного не под запись, являются бесчестными людьми, заявил президент США Дональд Трамп 31 августа во время поездки в Северную Каролину.

Выступая в городе Шарлотт, Дональд Трамп прокомментировал инцидент с публикацией его высказывания о Канаде. Американский президент сообщил, что действительно сделал такое заявление, давая интервью Bloomberg, однако он отметил, что оно делается не для записи и публикации.

«Когда ты говоришь что-то не под запись, это, конечно, не юридическое соглашение, но это дело чести», — отметил Трамп.

СМИ, допустившие утечку и публикацию этого сообщения, «в очередной раз показали свою лживость и бесчестность», добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа президент США Дональд Трамп дал интервью агентству Bloomberg, в котором сделал заявление об отношениях США и Канады в рамках североамериканской зоны свободной торговли. Этот комментарий не предназначался для записи, однако позже был опубликован в канадской газете Toronto Star.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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