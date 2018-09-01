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США прекратили финансировать агентство ООН, помогавшее палестинцам

Политика

Ситуация с беженцами в Палестине неоднозначная

Вашингтон, 1 сентября 2018, 07:37 — REGNUM  США прекратили финансирование агентства Организации Объединённых Наций, которое занимается помощью палестинским беженцам. Об этом накануне, 1 сентября, сообщает агентство Reuters.

Официальный представитель государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что бизнес-модель и налоговая практика агентство ООН для помощи и работ (БАПОР), по мнению властей США, являются «необоснованной ошибкой».

В связи с этим американские власти детально рассмотрели вопрос о деятельности БАПОР и решили, что больше не будут оказывать агентству дополнительное финансирование.

Представитель главы Палестины Махмуда Аббаса уже назвал это решение США «грубым нападением на палестинский народ» и указал, что решение американских властей нарушает резолюцию ООН.

Стоит отметить, что администрация президент США Дональда Трампа кардинальным образом сменила вектор американской политики в отношении Палестины. Если при Бараке Обаме США шли на конфронтацию с Израилем и всячески поддерживали Палестину, то теперь наоборот, США поддерживают Израиль и не заботятся о судьбе Палестины.

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Организация Объединённых Наций
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