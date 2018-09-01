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Президент Польши: опыт Второй мировой войны важен для всего мира

Политика

В Польше начались траурные мероприятия, посвященные 79-й годовщине начала Второй мировой войны

Варшава, 1 сентября 2018, 07:49 — REGNUM  Опыт Второй мировой войны показал важность сотрудничества, уважения и соблюдения международного права, заявил 1 сентября президент Польши Анджей Дуда на траурной церемонии по случаю 79-й годовщины начала Второй мировой войны.

В Польше начались траурные мероприятия, посвященные 79-й годовщине начала Второй мировой войны. Польский президент Анджей Дуда выступил на церемонии в городе Тчеве, который первый принял удар гитлеровский войск. Дуда напомнил об огромных потерях, которые понес польский народ и подчеркнул, что гарантией покоя в будущем может стать только международное сотрудничество, взаимное уважение между государствами и соблюдение норм международного права.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта председатель комиссии сейма Польши по изучению вопроса о репарациях Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия должна выплатить Польше репарации, сумма которых может составить $850 млрд.

Также Аркадиуш Мулярчик 30 июля заявил о необходимости взыскания репараций с Российской Федерации за «ущерб», нанесенный Польше Советским Союзом в годы Второй мировой войны.

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Россия и Польша
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