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Американская субмарина вошла в порт Гибралтара

Политика

В Пентагоне заход «Ньюпорт-Ньюс» в порт Гибралтара подтвердили и отметили, что данный визит является «техническим запланированным»

Гибралтар, Великобритания, 1 сентября 2018, 07:13 — REGNUM  Американская подводная лодка «Ньюпорт-Ньюс» типа «Лос-Анжелес», способная нести на борту ракеты типа «Томогавк», замечена в порту Гибралтара. Об этом 1 сентября сообщает издание Gibraltar Chronicle.

Как пишет Gibraltar Chronicle, субмарину заметили в порту ещё вечером 3 августа, и испанский таможенный катер, пытавшийся приблизиться к ней, был перехвачен судном полиции Гибралтара.

В Пентагоне заход «Ньюпорт-Ньюс» в порт Гибралтара подтвердили и отметили, что данный визит является «технически запланированным».

Отметим, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о готовящейся провокации со стороны незаконных террористических групп для обвинения официального Дамаска в использовании им химического оружия против мирных жителей провинции Идлиб.

Данная провокация, по словам Игоря Конашенкова, будет использована коалицией Запада, во главе с США, для нанесения новых ударов по объектам правительства Сирии. С этой целью США усиливают свое военное присутствие в регионе.

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Участие США в войне в Сирии
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