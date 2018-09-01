Foreign Affairs: К чему приведет стремление ЕС к независимости от США?

Александр Белов, , 07:44 — REGNUM

В понедельник, 27 августа, Франция и Германия указали на то, что столкнувшись с политикой президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего», необходимо приложить все усилия для создания «суверенной Европы». Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявились о необходимости создания «новых альянсов», чтобы поддержать существующий мировой порядок, который оказался под натиском администрации Трампа. Заявления Макрона о большей независимости ЕС уже не вызывают удивления, однако призывы главы МИД ФРГ к «новому, сбалансированному партнерству с США, чтобы вернуть себе свободу действий», являются чем-то неслыханным. Маас указал на два конкретных направления, которые могут уменьшить зависимость ЕС от США: создание платежной системы, не зависящей от доллара, и создание многосторонних союзов, пишет Торстен Беннер в статье для издания Foreign Affairs.

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«Там, где США перешли грань, мы должны сформировать противовес», — заявил Маас. Такой подход направлен на защиту Германии и Европы от гегемонистского вмешательства со стороны Соединенных Штатов и других держав.

Обеспечение европейской автономии — это процесс долгосрочный. Отсутствие единства и политической воли в ЕС может подорвать данное начинание с самого начала, не последнюю роль в этом сыграет то, что многие европейские страны считают Германию гегемоном, влияние которого нужно уравновесить. К тому же попытки США внести разлад между европейскими странами, чтобы остановить движение ЕС к автономии, могут увенчаться успехом. Однако автономия — это единственный разумный путь для ЕС, если он хочет утвердиться во враждебном мире.

Действия администрации Трампа продемонстрировали европейцам их уязвимость. ЕС представляет собой единый рынок с общими правилами и 500 миллионами потребителей. В ЕС были уверены, что это заставит Пекин, Москву и Вашингтон считаться с мнением Европейского союза. Поэтому европейские элиты испытали шок, когда выход Трамп из ядерного соглашения с Ираном, разоблачил их беспомощность в сфере международных финансов. В ЕС настаивают на важности сохранения ядерной сделки с Ираном, а Вашингтон использует мощь доллара, чтобы раздавить ее. США введут дополнительные санкции против любой компании, которая ведет бизнес с Ираном. Вашингтон также стремится перекрыть Ирану доступ к международной платежной системе SWIFT.

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ЕС не сможет сохранить для Ирана доступ к SWIFT. Платежная система технически базируется в Европе, но она находится во власти долларового доминирования Вашингтона. В мае 2018 года министр экономики Франции Бруно Ле Мэр задался вопросом: «Что мы можем сделать, чтобы предоставить Европе больше финансовых инструментов, обеспечивающих ее независимость от США?» Маас ответил на этот вопрос, предложив создать «платежные каналы, независимые от США, Европейский валютный фонд и независимую систему SWIFT». Но сам Маас признал, что «дьявол кроется в деталях».

Многие европейские страны считают, что создание независимых платежных систем — это довольно рискованный шаг. Соединенные Штаты, безусловно, попытаются убедить колеблющихся европейских лидеров противостоять этой идее. Даже в Германии многие игроки, включая центральный банк и государственные банки, которые зависят от финансовых рынков США, не захотят рисковать. Возможно, в ответ на давление со стороны США немецкий центральный банк уже объявил о мерах, которые затруднят Ирану доступ к €300 млн наличных средств, расположенным в «Немецко-иранском торговом банке» в Гамбурге.

Как бы там ни было, Европейский союз не сможет создать независимую платежную систему к 4 ноября 2018 года, когда вступит в силу второй пакет антииранских санкций, направленный против энергетического сектора Ирана. Чтобы поддержать Иран, Европе придется полагаться на Китай, который может активизировать закупки иранской нефти, задействовав свои независимые платежные каналы.

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Бывший министр финансов США Джейкоб Лью фактически предсказал возникновение нынешней ситуации, когда заявил в 2016 году, что США не стоит удивляться, если другие страны, считающие, что Вашингтон применяет санкции, в частности вторичные, «по ненадлежащим причинам», станут искать способы для того, чтобы избежать бизнеса с США. Именно это сегодня и происходит. Когда страны видят, что финансовая система США выступает в качестве одностороннего геополитического инструмента, они хотят снизить свою зависимость от этой финансовой системы.

Есть много причин, указывающих на то, что Германия и ЕС в целом не смогут добиться своей автономности. Однако это не означает, что ЕС должен отказаться от стремления к автономности. Если Европейский союз все же сможет достигнуть успеха в данном направлении, он расширит свое влияние. Финансовая независимость и расширенные военные возможности превратят ЕС в более эффективного партнера США. Здравомыслящее правительство США предпочло бы уверенного в себе партнера, обладающего собственными возможностями, чем постоянно хныкающего любителя прокатиться за чужой счёт.