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Си Цзиньпин принял в Пекине нигерского президента перед саммитом FOCAC

Политика

Китай и Нигер являются друзьями и хорошими партнерами, отметил председатель Си

Си Цзиньпин принял в Пекине нигерского президента перед саммитом FOCAC
Иллюстрация: Russian.news.cn
Си Цзиньпин и президент Нигера Махамаду Иссуфу

Пекин, 1 сентября 2018, 05:20 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Нигера Махамаду Иссуфу в преддверии Пекинского саммита Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

Китай и Нигер являются друзьями и хорошими партнерами, отметил председатель Си. По его словам, Китай намерен расширить сотрудничество с Нигером в сфере медицинского обслуживания, инфраструктурного строительства, энергетики и транспорта, а также поддерживать поддержку стран Западной Африки.

Иссуфу, в свою очередь, выразил восхищение достижениями Китая и его вкладом в прогресс человеческой цивилизации, которые наблюдались последние четыре десятилетия. По завершению встречи лидеры двух стран наблюдали за подписанием договоров о двустороннем сотрудничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC) пройдет с 4 по 5 сентября. В нем примут участие представители десятков стран Африки. Китай намерен использовать форум в качестве инструмента расширения своего экономического влияния на континенте и продвижения проекта «Нового шелкового пути».

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Китай и страны Африки
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